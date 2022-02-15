Киев заявил, что расценит признание Москвой ДНР и ЛНР как выход РФ из Минских соглашений

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве будут расценивать признание Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как выход России де-факто и де-юре из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.

"Относительно возможного признания российской Думой так называемых "Л/ДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Накануне сообщалось, что Госдума 15 февраля рассмотрит на основе рейтингового голосования два проекта - обращения к президенту с призывом признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и постановления о предварительных консультациях по теме.