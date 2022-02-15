Депутат Затулин назвал несвоевременным признание ДНР и ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сейчас признание самопровозглашенных республик Донбасса может только навредить ситуации, депутатам следует проголосовать за то, чтобы отложить этот вопрос и проконсультироваться на этот счет с МИДом, заявил "Эху Москвы" первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия").

15 февраля Госдума рассмотрит проект обращения к президенту с призывом признать ДНР и ЛНР, и альтернативное предложение - проект постановления о передаче проекта обращения в МИД для обсуждения с другими заинтересованными ведомствами и для отзывов.

"Признание ДНР и ЛНР, сделанное сейчас, означает наш выход из минских договоренностей, разрушение всех наших линий на разрешение этого конфликта, способно спровоцировать новый виток напряженности, и в этом смысле не принесет пользы ни России, ни этим республикам", - сказал Затулин.

Поставку российского оружия в эти республики он назвал "вынужденной мера в силу тех демонстративных и лихорадочных поставок вооружений западных стран".

"Мы не можем позволить нарушить драматический баланс в пользу украинских Вооруженных сил. На той стороне достаточно оголтелых людей, которые не прочь рискнуть и начать военную провокацию. Если речь зайдет о военном нападении, Россия может оказаться втянута в это. Мы этого не хотим", - подчеркнул депутат.

"Считаю, в процессе сегодняшнего обсуждения мы не должны зарекаться, что вообще не собираемся признавать ДНР, ЛНР. Если Украина нападет на ДНР и ЛНР, тогда возникнет повод для их признания", - предупредил он. Однако сейчас, по его мнению, такое признание навредит.

"Надеюсь, большинство депутатов Госдумы, прежде всего "Единая Россия", но не только она, проголосуют за то, чтобы отложить принятие этого решения и проконсультироваться с МИД", - сказал Затулин.