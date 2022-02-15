Что произошло за день: вторник, 15 февраля

Переговоры Путина и Шольца, голосование в Думе по обращению о признании ДНР и ЛНР, победа Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Олаф Шольц провели переговоры в Москве. Разговор продлился больше трех часов. Президент РФ заявил, что Россия не хочет войны. По словам Путина, в ответе США и НАТО на предложения России есть соображения, которые российская сторона ранее озвучивала и сейчас готова обсуждать. Канцлер Германии отметил, что расширения НАТО нет в повестке дня. Путин заявил, что Россия хочет решить этот вопрос на переговорах, и обещания не принимать Украину ее не устраивают.

- Дума проголосовала за немедленную отправку Владимиру Путину обращения о признании ДНР и ЛНР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал документ. На рассмотрении также был проект, который предполагал предварительные консультации с МИД РФ. Путин заявил, что парламентарии учли мнение общества, а Шольц назвал политической катастрофой возможное признание ДНР и ЛНР.

- В Средиземном море начались учения ВМФ России. В маневрах принимают участие более 15 боевых кораблей и свыше 30 летательных аппаратов. Учения проинспектировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он также встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

- Камила Валиева выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде. На втором месте - россиянка Анна Щербакова, на втором - японка Каори Сакамото.

- Полиция сократила комику Идраку Мирзализаде срок нежелательности пребывания в РФ. Изначально решение было бессрочным, теперь его действие истекает 27 августа 2035 года. В августе 2021 года Мирзализаде отбыл десять суток ареста за шутку, в которой усмотрели разжигание межнациональной вражды.

- В России госпитализировали за сутки 21,8 тыс. пациентов с COVID-19. Заболел еще 166 631 человек.

- Россия завершила на девятом месте очередной день Олимпиады. Серебряными призерами стали конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в командной гонке преследования, бронзовыми - биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов в эстафете.

- Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос. Цена - $450 тыс., включая депозит в размере $150 тыс.