Минюсты Белоруссии и России договорились активизировать унификацию законодательства

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министерства юстиции Белоруссии и России на заседании объединенной коллегии во вторник договорились активизировать унификацию гражданского законодательства, сообщили в пресс-службе белорусского Минюста.

"Министрами юстиции было обращено внимание на значимость вопросов, рассматриваемых на заседаниях jбъединенной коллегии по обеспечению прав и защите законных интересов граждан. В ходе заседания принято решение об активизации работы по согласованию проектов международных договоров между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в правовой сфере, унификации гражданского законодательства в рамках Союзного государства", - проинформировали в пресс-службе.

Прошедшее заседание коллегии министерств юстиции государств-участников Союзного государства стало 17-м по счету. Оно прошло под сопредседательством министра юстиции Белоруссии Сергея Хоменко и министра юстиции России Константина Чуйченко.