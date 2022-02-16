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Постпред США при ООН заявила, что РФ может не вторгаясь угрожать суверенитету Украины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия может изменить имеющиеся у нее, по версии США и стран Запада, планы по вторжению на Украину, но при этом будет продолжать угрожать ее суверенитету, пока не будет найдено дипломатическое решение, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Я не могу предсказать, что будут делать русские (...) И они могут принять решение не вторгаться, но я знаю, что они будут продолжать угрожать безопасности Украины и угрожать их суверенитету, если мы не найдем способ решить проблемы безопасности, которые, как они утверждают, существуют в регионе", - заявила Томас-Гринфилд.

Она отметила, что США продолжат "активно помогать им найти способ избежать конфронтации, но на дипломатическом уровне и за столом переговоров".

"У них есть выбор. Они могут заниматься дипломатией. Они могут сесть за стол переговоров или принять участие в дискуссиях, которые они вели с нашим президентом, а также с другими лидерами, и попытаться выработать пути решения своих проблем безопасности и решения проблем безопасности наших европейских союзников, а также Украины", - заявила постпред США при ООН.

Томас-Гринфилд в очередной раз повторила, что в случае предполагаемого вторжения России на Украину ответ США будет "решительным" и сильно ощутимым для России.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

США Россия Украина Линда Томас-Гринфилд

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