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Блинкен не исключил "акт агрессии" России против Украины на этой неделе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "акт агрессии" со стороны России по отношению к Украине, возможно, произойдет на этой неделе.

"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с развертыванием российских войск в районах, граничащих с Украиной", - сказал Блинкен в интервью France 24, расшифровка которого была опубликована на сайте Госдепартамента США.

По его словам, Россия сделала "все необходимое для совершения акта агрессии против Украины".

"Мы видим все больше и больше российских войск, окружающих Украину: более 100 тыс. военнослужащих. Это вызывает крайнюю тревогу...", - отметил он.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

США Россия Украина Энтони Блинкен

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