Российские военные проводят учения с боевыми вертолетами в Таджикистане

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российская военная база проводит учение в горах Таджикистана с боевыми вертолетами, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в среду.

"Летный состав транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24 авиационной группы 201-й военной базы осваивает навыки выживания на учении в горах Таджикистана", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

По данным ЦВО, на учении военнослужащие совершенствуют свои навыки выживания как в составе экипажа, так и в одиночку. При этом они используют средства спасения, специальное снаряжение и подручные средства.

"Особое внимание уделено выполнению прыжков с парашютом, совершению длительных переходов, преодолению различных препятствий, в том числе водных", - отметили в пресс-службе.

Завершится учение занятием по отработке навыков выживания в условиях дикой природы в течение суток. Летчики должны будут добыть себе воду и пищу, развести огонь и оборудовать места для ночлега, уточнили военные.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. В частности, 6 декабря 2021 года российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в 2021 году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".

"Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сказал в ноябре 2021 года Лапин.

В конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").