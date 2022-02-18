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Российские военные провели учение в Таджикистане с бронетехникой и стрельбами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мотострелковые подразделения 201-й в российской военной базы провели учение в горах Таджикистана с учебными стрельбами, было задействовано около 500 человек и бронетехника, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в пятницу.

"Подразделения совершили марш в район проведения тактических действий и с ходу развернулись в боевой порядок. Огонь экипажи БТР-82А вели из 30-мм пушек 2А72 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова по мишеням, которые имитировали легкобронированную технику условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

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"Для уничтожения живой силы, укрывшейся в складках местности, были задействованы расчеты автоматических гранатометов АГС-17. Цели поражались прямыми выстрелами и по навесной траектории, как в дневное, так и в ночное время, на расстоянии от 500 до 1,8 тыс. метров", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, на учении для поиска и обнаружения диверсионно-разведывательных групп условного противника были задействованы расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и мобильная группа радиоэлектронной борьбы.

"В двухдневном учении, которое состоялось на полигоне "Ляур", приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 80 единиц вооружения, военной и специальной техники российской военной базы", - добавили в ЦВО.

Российская база в Таджикистане

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. В частности, 6 декабря 2021 года российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в 2021 году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".

"Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сказал в ноябре 2021 года Лапин.

В конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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