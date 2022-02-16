МИД Белоруссии пообещал, что в стране после учений не останется ни одного военного РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ни одного военнослужащего России и ни одной единицы военной техники РФ не останется в Белоруссии после окончания совместных учений, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Об этом Макей сообщил на пресс-конференции в среду в Минске. По его словам, количество задействованных на учении "Союзная решимость" военнослужащих и техники не нарушают требования Венского документа ОБСЕ.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.