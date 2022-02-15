Аккредитованные в Минске военные атташе приглашены на учения наблюдателями

Военные учения "Союзная решимость" в Белоруссии Фото: Леонид Щеглов/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные наблюдатели приглашены на розыгрыш практических учений РФ и Белоруссии, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что 19 февраля на полигоне "Обуз-Лесновский" предусмотрен этап боевой стрельбы. "В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления", - сообщил Конашенков.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость - 2022". Учения в Белоруссии, на которые Россия перебросила некоторые части и подразделения Восточного военного округа с штатным вооружением, продлятся до 20 февраля.

В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.