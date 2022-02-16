Правительство Вьетнама одобрило план открытия страны для привитых туристов с 15 марта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Вьетнама одобрило план открытия страны с 15 марта для привитых иностранных путешественников из 101 страны, в том числе и России, сообщает газета VN Express.

"Ряд министерств Вьетнама предложили заместителю премьер-министра Ву Дык Даму, курирующему туризм, полностью открыть страну для всех поездок по воздуху, суше и морю с 15 марта. В директиве, направленной вице-премьеру также предлагается сотрудничать в этом вопросу с министерством здравоохранения и МИД Вьетнама, чтобы определить порядок выдачи виз иностранным гражданам", - пишет издание.

Как отмечает газета, министерства предложили правительству возобновить одностороннюю безвизовую политику для 13 стран и двустороннюю для 88 стран и территорий, как до пандемии коронавируса.

"До пандемии безвизовый режим действовал для граждан 13 стран, в том числе России, Японии, Южной Кореи, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Белоруссии", - пишет VN Express.

Согласно предложению властей, иностранным туристам, прибывающим во Вьетнам, больше не нужно будет бронировать туры в определенных туркомпаниях. Все туристы от 12 лет и старше должны предоставить при въезде сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании, а также предъявить результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген, сделанные за 72 и за 24 часа до прибытия соответственно. Также им потребуется медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса, на сумму не менее $10 тысяч.

Власти страны признали вакцину "Спутник V". Укол второй дозы вакцины должен быть сделан не позднее чем за 14 дней до поездки.Туристы без симптомов коронавируса смогут отправиться в забронированные отели и самоизолироваться на 24 часа до получения результата экспресс-теста или ПЦР-теста на коронавирус, которые они сдадут при заселении. Туристам с подозрением на COVID-19 будет предложено пройти экспресс-тесты на ковид сразу после приземления во Вьетнаме.

Как сообщает VN Express, Вьетнам разрешил въезд иностранным туристам с сертификатами о вакцинации и соблюдением строгих правил еще в ноябре 2021 года. В рамках программы страна приняла около 9 тысяч человек.