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Швейцария с четверга отменит большинство коронавирусных ограничений

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение об отмене с 17 февраля большинства ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в среду на сайте кабинета министров страны.

"Начиная с четверга более не будет обязательным ношение масок и предъявление сертификатов COVID-19 для посещения магазинов, ресторанов, культурных объектов, а также других общественных мест и мероприятий", - говорится в официальном сообщении Федерального совета Швейцарии.

"Требование носить маски на рабочем месте и рекомендация работать из дома также будут отменены", - поясняется в сообщении.

"Швейцария предпринимает решительный и важный шаг к возвращению к нормальной жизни", - заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Более того, правительство также отменяет ограничения на количество участников крупных мероприятий.

До конца марта остаются обязательными только две ограничительные меры: ношение масок в общественном транспорте, а также пятидневный карантин при положительном тесте на наличие COVID-19.

Тем не менее, власти пояснили, что жителям страны продолжат выдавать сертификаты COVID-19, признанные Европейским союзом, чтобы они могли выехать за границу.

Возможность отмены ограничений власти связывают в том числе с высоким уровнем иммунизации населения против коронавируса. В Швейцарии по меньшей мере одну вакцину против COVID-19 сделали более 70% населения.

С момента начала пандемии в стране было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 13,1 тыс. пациентов умерли из-за последствий заражения вирусом, 1,7 млн полностью вылечились.

Швейцария коронавирус

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