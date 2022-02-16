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Власти ФРГ решили постепенно снимать коронавирусные ограничения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Власти Германии начнут постепенный отказ от общественных ограничений для подавления пандемии коронавируса, соответствующее решение было принято в среду на совещании федеральных и региональных властей.

Согласно документу, до 20 марта ограничения будут поэтапно сниматься. Сперва привитым и выздоровевшим разрешат собираться большими группами, правило 2G – допуск в магазины только при наличии сертификата вакцинации или справки о выздоровлении от коронавируса – тоже планируют отменить.

Кроме этого, планируется разрешить работу ночных клубов и разрешить проведение крупных мероприятий с большим количеством посетителей.

В Германии в настоящее время действуют ограничения – все точки общественной жизни могут посещаться только в масках, в магазины можно зайти в маске и при наличии сертификата вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Некоторые рестораны в дополнение к сертификату и справке требуют свежий негативный тест на коронавирус, который можно сделать бесплатно.

Германия коронавирус

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