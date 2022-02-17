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Генсек НАТО и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию вокруг Украины

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину и Россию.

"Хороший звонок с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить Россию и Украину. Я проинформировал ее о первом дне нашей встречи министров обороны НАТО. Мы продолжим наше тесное сотрудничество между НАТО и ЕС и будем едины во благо всех наших граждан", - написал Столтенберг в твиттере.

Накануне глава ЕК встретилась с председателем Европейского центрального банка Кристин Лагард и обсудила пакет санкций, который может ввести ЕС против Москвы в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

"Состоялась подробная беседа с председателем Лагард о потенциальных финансовых и экономических санкциях в случае дальнейшей агрессии России против Украины", - написала в твиттере фон дер Ляйен, сопроводив текст совместной фотографией с Лагард.

"Мы работаем рука об руку, чтобы обеспечить эффективность (возможного - ИФ) пакета санкций", - отметила президент Европейской комиссии.

В последние недели страны НАТО, а также США и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

НАТО Йенс Столтенберг Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен

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