Генсек НАТО и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию вокруг Украины

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину и Россию.

"Хороший звонок с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить Россию и Украину. Я проинформировал ее о первом дне нашей встречи министров обороны НАТО. Мы продолжим наше тесное сотрудничество между НАТО и ЕС и будем едины во благо всех наших граждан", - написал Столтенберг в твиттере.

Good call with @vonderleyen to discuss #Russia & #Ukraine. I briefed her on the first day of our #NATO Defence Ministers meeting. We will continue our close NATO-#EU cooperation & stand united for the benefit of all our citizens. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 16, 2022

Накануне глава ЕК встретилась с председателем Европейского центрального банка Кристин Лагард и обсудила пакет санкций, который может ввести ЕС против Москвы в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

"Состоялась подробная беседа с председателем Лагард о потенциальных финансовых и экономических санкциях в случае дальнейшей агрессии России против Украины", - написала в твиттере фон дер Ляйен, сопроводив текст совместной фотографией с Лагард.

Detailed discussion with President @Lagarde on potential financial and economic sanctions in case of further Russian aggression against Ukraine.



We are working hand in hand to ensure the effectiveness of the sanctions package. pic.twitter.com/te5VaWH6B8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2022

"Мы работаем рука об руку, чтобы обеспечить эффективность (возможного - ИФ) пакета санкций", - отметила президент Европейской комиссии.

В последние недели страны НАТО, а также США и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.