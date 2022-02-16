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В Кремле и НАТО разошлись в оценке деэскалации ситуации у границ Украины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Кремле на это заявили, что у НАТО проблемы с оценкой ситуации.

Комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, Столтенберг повторил, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма".

На просьбу журналиста оценить численность российской военной группировки вблизи Украины, Столтенберг заявил, что, по его оценкам, "число военных продолжает увеличиваться".

"Они всегда перемещали силы туда и обратно. Так что передвижение - это еще не деэскалация", - отметил генсек НАТО, комментируя заявления и видеозаписи Минобороны об отводе части военных после учений.

По мнению Столтенберга, для деэскалации России следует отвести от границы с Украиной не только военнослужащих, но и тяжелую военную технику."Определенный, наверное, гандикап присутствует в системе оценки ситуации, положения дел у НАТО. Это, наверняка, не дает возможность представителям НАТО трезво оценивать ситуацию. Проблемы имеются в системе оценки ситуации", - сказал Песков.

Ранее о том, что США еще должны убедиться в реальности отвода войск от границ с Украиной, говорил президент Джо Байден. Он также отмечал, что передвижения войск не означает, что их непременно возвращают в места постоянной дислокации.

Йенс Столтенберг США НАТО Украина Дмитрий Песков Минобороны Кремль

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