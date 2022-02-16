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Украина предложила обсудить постановление Госдумы РФ о признании ЛНР и ДНР в СБ ООН

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании самопровозглашенных республик Донбасса, призывает рассмотреть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в среду вечером.

Госдума на заседании в минувший вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин после этого указал, что парламентарии ориентировались на общественное мнение при голосовании в Госдуме о признании ДНР и ЛНР. По словам президента, "совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер.

США заявили, что реализация идеи признания Россией независимости республик Донбасса была бы равносильной отказу Москвы от своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушит Минские соглашения и станет политической катастрофой, отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

ЛНР ДНР ООН Украина Россия

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