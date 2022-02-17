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В ЛНР заявили, что открыли ответный огонь после обстрелов с украинской стороны

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики ведет ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, с которых обстреливается территория ЛНР, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель Луганска в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

"Народная милиция работает по огневым точкам противника", - сказал он.

В самопровозглашенной Луганской народной республике утверждают, что украинские военные вновь нарушили режим прекращения огня. Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с 8:55 по 9:08 четверга зафиксировано три новых обстрела территории ЛНР со стороны украинской армии.

Там уточнили, что обстрелам из минометов калибра 120 мм и гранатомётов со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Раевка, Сокольники и Донецкий.

Ранее в четверг в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о пяти обстрелах с украинской стороны с начала суток. При этом в ЛНР и ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения.

Со своей стороны, в Киеве утром в четверг заявили, что за прошедшие сутки, 16 февраля, зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны противника, потерь не было.

ЛНР Украина

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