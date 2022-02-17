Лукашенко заявил, что завтра с Путиным примет решение по совместной группировке войск

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудит 18 февраля с российским президентом Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск.

"Как мы примем завтра решение, так и будет", - сказал Лукашенко журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость-2022" на полигоне Осиповичский. Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.

Ранее сообщалось, что Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры со своим белорусским коллегой Лукашенко.

Главнокомандующему Вооруженными Силами Александру Лукашенко в ходе посещения совместного белорусско-российского оперативного учения "Союзная решимость" продемонстрировали несколько эпизодов оборонительных боев, передает БелТА. "На полигоне был разыгран тактический эпизод с участием ракетных войск и артиллерии, авиации Союзного государства, а также подразделений воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России", - говорится в сообщении.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.