Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с Лукашенко

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении.

14 февраля Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с Путиным. "Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело", - сказал тогда белорусский президент.

Ранее в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции заявил о возможной повестке будущей встречи Лукашенко с Путиным: "Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, торгово-экономическое взаимодействие, санкционное противостояние с западными странами".

Россия и Белоруссия проводят проверку вооруженных сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость - 2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.