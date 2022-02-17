Эшелон с танками ЗВО отправился в пункт дислокации после учений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Эшелон с танками и другой бронетехникой Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянного базирования после завершения учений, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа начал движение в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В сообщении не указан регион, из которого силы возвращаются после учений подразделения танковой армии. В сообщении говорится, что "перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров".

Минобороны РФ в четверг распространило видеокадры отправки железнодорожного эшелона с большим количеством бронетехники. Судя по видео, эшелон начал движение в заснеженной местности в темное время суток.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом. Южный военный округ сообщил, что, в частности, военные и техника возвращаются с учений в Крыму.

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16 февраля Минобороны РФ распространило видеокадры движения танковой колонны и её погрузки на железнодорожные эшелоны. "По прибытии в пункт постоянной дислокации военнослужащим предстоит провести обслуживание боевой техники и её подготовку к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения", - говорилось в сообщении.

По официальным данным, войска Первой танковой армии ЗВО дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область). В составе армии, в частности, Таманская мотострелковая и Кантемировская танковые дивизии, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада, оснащенная комплексами "Искандер-М" ракетная бригада в Шуе.

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