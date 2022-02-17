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В ЛНР сообщили об уничтожении украинского квадрокоптера

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, с помощью которого украинские военные корректировали артиллерийский огонь по поселку Донецкий.

"Для корректировки огня артиллерии в районе поселка Донецкий противник применил беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщил начальник управления НМ ЛНР Ян Лещенко журналистам в четверг.

Он также утверждает, что в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье "отмечено перемещение мобильной группы сил специальных операций "Запад", готовящих запуск ударных БЛА с целью сброса в пригороде Луганска взрывных устройств, замаскированных под различные предметы бытового назначения".

"Средствами РЭБ Народной милиции на данном направлении приведены в повышенную готовность", - сказал Лещенко.

ЛНР Украина

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