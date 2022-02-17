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В Луганске заявили о массированных обстрелах территории ЛНР из артиллерии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что утром в четверг по территории ЛНР были нанесены массированные удары с использованием артиллерии, в том числе 120-мм минометов.

"Варварски и цинично ВСУ ранним утром начали наносить массированные удары по мирным жителям ЛНР. Враг не поскупился вести огонь из 120-мм минометов и артиллерии. Пока Запад обеспокоен так называемым вторжением России на Украину - армия Зеленского обстреливает Донбасс", - заявил Пасечник, слова которого приводит его пресс-служба.

Между тем представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало еще десять обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в четверг.

Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в СЦКК, с 09:41 до 15:20 по местному времени (совпадает с московским - ИФ) зафиксированы обстрелы с украинской стороны населенных пунктов Новокиевка, Металлист, Обозное, Шишково, Славяносербск, Веселогоровка, Христовое, Дебальцево и Голубовское. При обстрелах, по данным представительства, украинские военные применяли минометы калибра 120-мм, гранатометы АГС и СПГ, крупнокалиберные пулеметы. "Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В то же время Народная милиция ЛНР призвала в четверг специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ и международное сообщество заставить Украину выполнять Минские соглашения. "Призываем международное сообщество и мониторинговую миссию принудить украинские вооруженные формирования к выполнению взятых на себя обязательств. Имеющаяся тенденция к обострению обстановки, по вине украинского руководства, может перечеркнуть все ранее достигнутые договоренности", - заявил журналистам в четверг начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Ранее в четверг Лещенко сообщил, что восемь жилых домов получили повреждения в результате обстрелов территории ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), утром в четверг ВС Украины открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР: Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Нижнее Лозовое и Донецкий. По данным представительства, огонь с украинской стороны велся с применением минометов калибра 82 и 120-мм, гранатометов АГС и СПГ и крупнокалиберных пулемётов.

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В результате обстрелов был поврежден газопровод низкого давления в селе Николаевка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Луганскгаз". Отмечалось, что "вследствие аварийной ситуации от системы газоснабжения были отключены абоненты, проживающие на кв. Юбилейный".

По сведениям Народной милиции ЛНР, был сбит украинский беспилотник, с помощью которого украинские военные корректировали артиллерийский огонь по поселку Донецкий.

Вместе с тем, как сообщил в четверг пресс-центр штаба операции Объединенных сил украинской армии на Донбассе, в ходе обстрела со стороны позиций ЛНР снаряды попали в постройку детсада в станице Луганской, пострадали две женщины и мужчина.

По данным украинских военных, по состоянию на 14:00 17 февраля, количество обстрелов противника в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе увеличилось до 34. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

ЛНР Леонид Пасечник Украина

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