Москва предложила Вашингтону разработать новое "уравнение безопасности"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия выступает за интегрированный подход к стратегической стабильности и предлагает США заняться выработкой нового "уравнения безопасности", говорится в письменном ответе РФ Соединенным Штатам по предложениям в сфере безопасности.

"Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности", - отмечается в документе, распространенном в четверг.

Как сообщили авторы письма, США предлагают Москве "незамедлительно" заняться в рамках диалога по стратегической стабильности разработкой "мер в развитие ДСНВ". "Однако при этом американская сторона пытается зафиксировать не согласованный с нами подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причем безотносительно способности тех или иных средств нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны", - говорится в документе.

В нем подчеркивается: "Подобный односторонний взгляд на вещи противоречит пониманиям, достигнутым на российско-американском саммите 16 июня 2021 года в Женеве относительно комплексного характера стратегического диалога, призванного заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков".