В ООН нынешнюю ситуацию вокруг Украины назвали самой сложной с 2014 года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Кризис вокруг Украины достиг максимальной точки с 2014 года, заявила в четверг на заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря Организации Розмари ДиКарло.

"Напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года", - сказала она.

"Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и избежать каких-либо односторонних действий", - добавила ДиКарло.

"Все проблемы могут и должны регулироваться средствами дипломатии, мы поддерживаем любые такие усилия, в том числе и через представительства генерального секретаря ООН", - заявила она.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.