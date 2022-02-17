Пентагон заявил, что РФ в последние дни продолжила наращивать силы близ Украины

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия в последние дни продолжила наращивать численность войск близ границы Украины, заявил в ходе пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Мы не видим этого (отвода сил - ИФ). Напротив, мы видим наращивание сил, в то время как у них (у РФ - ИФ) уже сконцентрировано более 150 тыс., причем - даже в последние пару дней", - сказал Остин.

"Мы видим, что некоторые из этих войск переместились еще ближе к границе", - добавил он.

"Я не так давно сам был солдатом и знаю, что такого рода действия вы не будете предпринимать без причины... Поэтому мы вместе с союзниками будет сохранять бдительность", - сказал он.

Остин добавил, что США и союзники по НАТО следят за ситуацией на границе РФ и Украины, в том числе - за возможными, по его словам, провокациями с российской стороны.

Американский министр также заявил, что дипломатическое урегулирование проблемы на границе России с Украиной возможно, однако может быть сложным процессом.

"Дипломатический путь может быть сложным, но он того стоит", - сказал Остин. Он отметил, что НАТО готово работать в этом направлении.

"В том, что касается этого возможного конфликта, то нет ничего неизбежного. Его можно предотвратить", - подчеркнул глава Пентагона, говоря о ситуации на границе РФ с Украиной.