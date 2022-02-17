В Донецке сообщили о 200 минах и гранатах, выпущенных в четверг по территории ДНР

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Более 100 мин и столько же гранат выпущено с начала суток по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В течение сегодняшнего дня уже выпущено более 100 мин калибром 120-82 мм, более 100 гранат различного типа... это все по территории ДНР", - сказал в четверг Басурин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее в ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрела пригорода Донецка.

Сообщалось, что украинская сторона при обстрелах в четверг применяла минометы различных калибров, автоматические станковые (АГС) и противотанковые (СПГ) гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.