В Донецке заявили об увеличении числа обстрелов территории ДНР

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Число обстрелов самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала суток увеличилось до 18, заявили в Народной милиции (НМ) ДНР.

"С начала текущих суток украинские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой НМ. По данным ведомства, в результате обстрелов поселка шахты "Трудовая" Донецка повреждены два жилых дома.

В штабе украинских военных, в свою очередь, сообщили об обстрелах, которые в четверг шли на всей линии соприкосновения в Донбассе. По данным штаба, зафиксированы 42 обстрела, в том числе в Станице Луганская Луганской области, под обстрел попал контрольный пункт въезда-выезда в Счастье.

Ранее в четверг глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о массированных обстрелах территории ЛНР украинскими военными из артиллерии и минометов калибра 120 мм.