Украинские власти рассказали об ущербе от сегодняшних обстрелов в Донбассе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Украинские власти сообщают, что в Донецкой области близ линии разграничения сторон вооруженного конфликта из-за обстрелов со стороны противника пострадали населенные пункты Марьинка, Красногоровка, поселок Тарамчук, Степное и Сладкое.

"Неспокойный день на разных участках фронта, (...) артиллерийские обстрелы, в результате которых есть ранения среди военных и гражданских, а также повреждена инфраструктура. В частности, от вражеских снарядов в Донецкой области сегодня пострадали Марьинка, Красногоровка, поселок Тарамчук, Степное и Сладкое", - написал руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в своем аккаунте в фейсбуке в четверг днем.

По его словам, в Марьинке обломки долетали в школу №2, где дети укрылись в хранилище, и сейчас по мере возможности родители забирают их домой.

"Кроме того, осколочное ранение получила 65-летняя жительница Марьинки, которая в момент обстрела находилась на остановке. Женщина была доставлена в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь", - сообщил глава ОГА.

Также по информации главы ОГА, в результате обстрела осталась без электроснабжения Красногоровка, по предварительной информации, перебит кабель. Ремонтная бригада приступит к восстановительным работам, как только будет безопасно.

Кириленко сообщил, что также обесточены поселки Тарамчук, Степное и Сладкое.

Информации о пострадавших среди жителей населенных пунктов нет.

"В районе Авдеевки во время вражеских обстрелов был ранен военнослужащий. В настоящее время он находится в медицинском заведении", - добавил Кириленко.

Ранее руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что в 9:50 утра в г.Марьинке (Донецкая область) возле автобусной остановки упал снаряд, в результате чего получила ранение женщина 1957 года рождения.

Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках также заявили о резком обострении на линии разграничения в Донбассе.