Украина созывает внеочередное заседание ТКГ в связи с обострением в Донбассе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу инициирует безотлагательное внеочередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций и рабочих подгрупп в связи с обострением ситуации на линии противостояния в Луганской области. Об этом говорится на странице делегации в фейсбуке.

Делегация попросила представителя ОБСЕ в ТКГ безотлогательно созвать внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередное заседание группы.

Участники противостояния с обеих сторон линии разграничения обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях режима прекращения огня и в десятках обстрелах, в том числе минометных. В Киеве заявили, что есть раненые среди военных и гражданского населения.

В украинской делегации предложили привлечь представителей стран "нормандского формата" к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня.