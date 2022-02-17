Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программа  Россия Россия ЯпонияПодробнееКонькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Украина созывает внеочередное заседание ТКГ в связи с обострением в Донбассе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу инициирует безотлагательное внеочередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций и рабочих подгрупп в связи с обострением ситуации на линии противостояния в Луганской области. Об этом говорится на странице делегации в фейсбуке.

Делегация попросила представителя ОБСЕ в ТКГ безотлогательно созвать внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередное заседание группы.

Участники противостояния с обеих сторон линии разграничения обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях режима прекращения огня и в десятках обстрелах, в том числе минометных. В Киеве заявили, что есть раненые среди военных и гражданского населения.

В украинской делегации предложили привлечь представителей стран "нормандского формата" к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня.

ТКГ Украина Донбасс ДНР ЛНР ОБСЕ

Новости по теме

Новости

Зеленский объяснил, что может дать встреча с Путиным

Письменная реакция РФ на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Полный текст

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Польша начала установку ограждения на границе с Белоруссией

Польша начала установку ограждения на границе с Белоруссией

В НАТО не увидели признаков отвода российских войск от границ с Украиной

Пентагон заявил, что РФ в последние дни продолжила наращивать силы близ Украины

Пентагон заявил, что РФ в последние дни продолжила наращивать силы близ Украины

Белоруссия может разместить под Минском системы С-400 и "Искандеры"

В ЛНР сообщили об уничтожении украинского квадрокоптера

Кишинев будет настаивать на проведении углубленного аудита долга перед "Газпромом"

Кишинев будет настаивать на проведении углубленного аудита долга перед "Газпромом"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });