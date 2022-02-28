На военной базе РФ в Таджикистане проверили боеготовность системы ПВО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Проверка боеготовности российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПС с электронными пусками ракет прошла в Таджикистане, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в понедельник.

"На российской военной базе в Таджикистане состоялась проверка боевой готовности противовоздушной обороны. Расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300ПС были подняты по тревоге", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

По замыслу, в ходе проверки дежурные силы обнаружили высокоскоростные цели условного противника.

"Военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника с различных направлений и на различных высотах", - отметили в ЦВО.

Кроме этого, во время учения были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции.

Военная база РФ в Таджикистане

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

В конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Минобороны РФ сообщало, что дивизион C-300ПС прикрывает объекты российской военной базы в Таджикистане и задействован в противовоздушной обороне Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. В частности, 6 декабря 2021 года российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в 2021 году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".

"Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сказал в ноябре 2021 года Лапин.