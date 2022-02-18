В Кремле встревожены эскалацией в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Эскалация в Донбассе вызывает тревогу в Москве, события, происходящие на юго-востоке Украины, потенциально представляют большую опасность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что происходит в Донбассе, - это очень тревожные новости, они вызывают чувство тревоги. Потенциально они очень опасны", - сказал Песков.

На просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что информацию о ситуации в Донбассе ему предоставляют 17 разведслужб США, Песков сказал: "Да, их в США очень много различных (разведслужб). В России у президента с этим все хорошо. У нас не так много, но действуют они не менее эффективно".

На уточняющий вопрос, не является ли деятельность российских спецслужб более эффективной, Песков заметил: "Давайте не будем бахвальством заниматься. У нас все нормально с этим у президента России".

На вопрос, какими источниками пользуется президент Путин, чтобы отслеживать ситуацию в Донбассе, Песков ответил: "Разумеется, у президента РФ есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел".