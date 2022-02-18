Министр обороны Украины назвал аномальной обстановку на линии фронта в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о резком изменении ситуации на линии разграничения в Донбассе по сравнению с тем, что происходило там с начала 2022 года.

Резников сообщил в пятницу на заседании Рады, что с начала года в регионе фиксировались от двух до пяти нарушений режима прекращения огня в сутки.

"Наша задача укротить эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации", - сказал Резников.

Министр заявил, что за прошедшие сутки из 60 обстрелов в сторону украинской территории Донбасса 43 были совершены из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Он утверждал, что противник применял ствольную артиллерию, минометы разных калибров, гранатометы, вел огонь из танков и противотанковых ракетных комплексов, что запрещено Минскими соглашениями. "Они (обстрелы - ИФ) проходили... по всей линии соприкосновения от Станицы Луганской до Широкино", - сказал Резников.

"Убежден, что одной из причин этой массированной провокации именно вчера было проведение заседания Совета безопасности ООН, которое было посвящено Минским договоренностям", - подчеркнул министр.

Оно добавил, что в Донбассе, по состоянию на 10 часов пятницы, было зафиксировано 20 новых обстрелов со стороны противника.

"И мы снова задействуем все соответствующие механизмы, чтобы такого не было", - заверил Резников.

При этом в штабе операции Объединенных сил уточняют, что 15 обстрелов из указанных министром 20 были осуществлены с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении пресс-центра штаба, обнародованном в фейсбуке.

Между тем в Донецке заявили о более чем 10-кратном росте количества обстрелов за прошлые сутки. При этом почти 80 мин и снарядов выпущено по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала суток пятницы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). По информации из Луганска, Вооруженные силы Украины в пятницу обстреляли девять населенных пунктов ЛНР.