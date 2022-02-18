Луганск опасается, что ВС Украины при наступлении попробуют отрезать ЛНР от ДНР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Луганской народной республике опасаются, что украинские военные, в случае наступления, могут попытаться рассечь оборону самопровозглашенных республик Донбасса в районе Светлодарской дуги, блокировав транспортное сообщение между Донецком и Луганском.

"По данным агентурного источника, противник избрал данный район направлением главного удара (...) для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам", - сказал журналистам в пятницу представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Также, по его словам, в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Трехизбенка, Красная Таловка, Троицкое и Золотое в течение недели отмечается "значительная активность беспилотной авиации противника", а в район населенных пунктов Станица-Луганская, Счастье и Крымское прибыли два подразделения украинского спецназа численностью 20 человек в каждом для "проведения диверсий" и "усиления снайперской активности".