Поиск
Биатлон10:00Женщины. ФиналПодробнее
Фристайл11:00Мужчины. ФиналПодробнее
Биатлон12:00Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:27Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 419 659 783+1 927 828

В ДНР перекрыли движение по дороге Донецк - Горловка из-за обстрелов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Из-за обстрелов перекрыто движение по автомагистрали Донецк - Горловка, сообщил глава администрации Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики Иван Приходько.

"В связи с обстрелом района пос. Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка - Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения", - написал Приходько в пятницу в телеграм-канале.

Ранее в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали резкий рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

Горловка Донецк ДНР

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID в мире превысило 419,6 млн

Число случаев заражения COVID в мире превысило 419,6 млн

Володин назвал неслучайным обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Что случилось этой ночью: пятница, 18 февраля

США сообщили о готовности встретиться с Лавровым в конце следующей недели

США сообщили о готовности встретиться с Лавровым в конце следующей недели

США надеются, что РФ примет приглашение Блинкена встретиться с Лавровым в Женеве

В ЛНР сообщили о 29 нарушениях со стороны украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили о 29 нарушениях со стороны украинских военных за сутки

МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину

Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину

Суд в США обязал Трампа и двоих его детей явиться для дачи показаний

Суд в США обязал Трампа и двоих его детей явиться для дачи показаний
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });