В ДНР перекрыли движение по дороге Донецк - Горловка из-за обстрелов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Из-за обстрелов перекрыто движение по автомагистрали Донецк - Горловка, сообщил глава администрации Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики Иван Приходько.

"В связи с обстрелом района пос. Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка - Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения", - написал Приходько в пятницу в телеграм-канале.

Ранее в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали резкий рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.