Песков отреагировал на идею о гарантиях безопасности для Украины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение гарантий безопасности касается всех стран, нельзя игнорировать чью-либо безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы как раз говорим о неделимости безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского создать отдельный документ с гарантиями безопасности для его страны.

"Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Это тот самый тезис, который мы отстаиваем", - добавил он.