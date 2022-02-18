Поиск
Фристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнееБиатлон10:00Женщины. Финал  Франция Норвегия НорвегияПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Швеция НорвегияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Песков отреагировал на идею о гарантиях безопасности для Украины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение гарантий безопасности касается всех стран, нельзя игнорировать чью-либо безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы как раз говорим о неделимости безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского создать отдельный документ с гарантиями безопасности для его страны.

"Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Это тот самый тезис, который мы отстаиваем", - добавил он.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина

Новости по теме

Новости

Власти ДНР сообщили о 169 минах и снарядах, выпущенных с украинской стороны

В ДНР заявили, что украинский танк обстрелял окраину Горловки

C горящего парома у берегов Греции эвакуировали сотни человек

C горящего парома у берегов Греции эвакуировали сотни человек

Шойгу в пятницу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона

В ДНР заявили, что с начала суток на их территорию попало 78 мин и снарядов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID в мире превысило 419,6 млн

Число случаев заражения COVID в мире превысило 419,6 млн

Володин назвал неслучайным обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Что случилось этой ночью: пятница, 18 февраля

США сообщили о готовности встретиться с Лавровым в конце следующей недели

США сообщили о готовности встретиться с Лавровым в конце следующей недели
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });