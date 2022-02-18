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Пекин назвал учет требований Москвы о гарантиях условием мира в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь написал в твиттере, что мирно урегулировать украинский кризис политическим путем можно, лишь устранив причины для беспокойства России и других стран в области безопасности.

По его словам, "политического урегулирования украинской проблемы не произойдет от дезинформации, раздувающей угрозу войны".

"Полное урегулирование может быть достигнуто лишь на основе минских договоренностей, и только когда с помощью диалога и переговоров будет уделено внимание законному беспокойству России и других сторон в области безопасности", - подчеркнул он.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации российских войск у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения. В Москве заявляют, что это Запад стягивает вооружения к Украине и усиливает напряженность, а также муссирует слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину.

Минобороны России сообщило 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. В США, Евросоюзе и НАТО заявили, что не верят российским заявлениям об отводе войск от украинской границы.

На переговорах российских чиновников с представителями США одновременно с нагнетанием вокруг Украины обсуждаются и требования Москвы дать ей письменные и юридически закрепленные гарантии безопасности в Европе. Когда Владимир Путин посещал Пекин, председатель КНР Си Цзиньпин поддержал эти требования Москвы к НАТО и США, и стороны выпустили совместное заявление по этой теме.

Китай НАТО США Украина МИД Ван Вэньбинь Владимир Путин Донбасс

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