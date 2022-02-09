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ЕС потребовал от Минска немедленно освободить всех политзаключенных

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз призвал к немедленному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных в Белоруссии и заявил, что вместе с международными партнерами добивается привлечения к ответственности виновных в репрессиях. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитического службы (ЕВС).

Заявление приурочено к 18 месяцам со дня президентских выборов в Белоруссии, которые Брюссель считает сфальсифицированными.

Представитель ЕВС заявил, что сейчас в Белоруссии более 1040 политзаключенных, среди которых 33 журналиста.

В Белоруссии ежедневно выносятся новые приговоры по политическим мотивам, многие задержанные подвергались издевательствам и жестокому обращению, приговорены к длительным срокам тюремного заключения в ходе политических процессов, проводимых за закрытыми дверями, говорится в заявлении ЕВС. Сотни журналистов вынуждены покинуть страну из-за преследования, власти объявили независимую журналистику вне закона, а граждан преследуют лишь за то, что они пытаются получить доступ к любой независимой информации, говорится в пресс-релизе.

От имени ЕС и его стран-участниц ЕВС пообещала продолжить поддерживать белорусскую независимую журналистику.

"Мы поддерживаем народ Белоруссии в его стремлении к безопасному, суверенному, демократическому и процветающему будущему", - говорится в заявлении.

Белоруссия Евросоюз

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