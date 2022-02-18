На АЗС Донецка образовались очереди из сотен автомобилей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Очереди на топливных заправках самопровозглашенной Донецкой народной республики образовались после объявленной эвакуации, сообщают очевидцы.

Так, на автозаправочных станциях Донецка отмечены очереди из сотен автомобилей. О дефиците топлива пока не сообщается.

Сообщается также о перебоях с мобильной связью в Донецке. Проблемы со связью наблюдаются как в центре города, так и на его окраине, где прямо сейчас идёт эвакуация детей-сирот из школы-интерната в Донецке, которых первыми отвезут в Россию.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале масштабной эвакуации жителей республики в Россию из-за роста напряженности в регионе. Вслед за ДНР эвакуацию объявила и самопровозглашенная Луганская народная республика.

Сообщалось, что в Донецке сработала сирена гражданской обороны.