Эвакуацию из ДНР начали с детей-сирот из школы-интерната в Донецке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Началась эвакуация жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики в Россию, первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Детей построили на площадке перед школой, началась погрузка в автобусы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готовится перейти к наступательным действиям в регионе, и объявил масштабную эвакуацию из республики на территорию Ростовской области России. Сообщалось, что в Донецке сработала сирена гражданской обороны, на АЗС Донецка выстроились очереди.

Вслед за ДНР эвакуацию объявила и самопровозглашенная Луганская народная республика.