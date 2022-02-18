Киев ждет от Нидерландов партию вооружений

Подаренные Эстонией ракеты Javelin уже прибыли на Украину

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов решило передать Украине парти. вооружения оборонного назначения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и поблагодарил премьер-министра этой страны Марка Рютте.

Премьер подчеркнул, что Украина высоко ценит вклад Нидерландов в укрепление безопасности страны и Европы.

В этот же день посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск сообщил, что 18 февраля на Украину прибыли американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, подаренные Эстонией.

"Javelin на месте. Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий тылом. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам", - сказал дипломат порталу телерадиовещания ERR.

По словам Кууска, Javelin отправят сразу "в воинские части и на фронт". Он не стал уточнять количество этих ракет.