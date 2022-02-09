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В МИД РФ обозначили путь деэскалации ситуации вокруг Украины

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Деэскалации на Украине можно добиться отзывом оттуда западных военных инструкторов, вывозом иностранных вооружений и отказом от учений с НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро: для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву вооружения за пределы украинской территории", - сказала Захарова в среду на брифинге.

Между тем, напомнила она, накануне на всей территории Украины начались масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил. "В ходе этих учений будут отрабатываться боевые применения противотанковых ракетных комплексов Next Generation Light Anti-tank Weapon и Javelin, они получены из Британии и США, а также турецких беспилотников Bayraktar", - отметила Захарова.

Называются украинские учения "Метель-2022". "Надеюсь, закончится не как у Пушкина", - заявила в связи с этим Захарова.

"Если говорить о региональной безопасности в широком контексте, то для ее укрепления НАТО следует, помимо прочего, объявить об отказе от политики "открытых дверей". Киев в свою очередь должен вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, который был провозглашен декларацией о суверенитете Украины от 16.07.1990 года", - сказала он в ходе брифинга.

Мария Захарова МИД РФ Украина НАТО ВСУ

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