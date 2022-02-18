В ЛНР не увидели смысла во внеочередных переговорах Трехконтактной группы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Луганской народной республике не видят смысла в проведении внеочередного заседания участников подгруппы по безопасности Трехсторонней Контактной группы по Донбассу, о созыве которого 17 февраля Киев запросил ОБСЕ.

"В условиях неготовности Киева предметно работать, проводить внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности не имеет практического смысла", - говорится в поступившем в "Интерфакс" заявлении министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего.

Он напомнил, что республики Донбасса выражали и продолжают выражать свою приверженность Минским соглашениям, "неукоснительно следуя всем взятым на себя обязательствам".

"Если Киев в действительности преследует цель восстановления режима прекращения огня, то вооруженным формированиям Украины просто нужно прекратить провокационные обстрелы Республик, подвергающие опасности мирных жителей", - заявил Дейнего.

"Мы готовы к любой конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, однако поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому сообществу, мы не намерены", - добавил он.

Днем ранее на фоне активизации обстрелов украинская делегация в ТКГ попросила представителя ОБСЕ в группе безотлогательно созвать внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередное заседание группы.

18 февраля днем президент Владимир Путин заявил о наблюдающемся обострении в Донбассе и заявил, что ситуацию может исправить только Киев, начав переговоры с представителями Донбасса и согласовав с ними шаги по реализации Минских соглашений.