Путин сожалеет в связи с обострением ситуации в Донбассе

Он призвал Киев начать переговоры с представителями Донбасса и согласовать с ними все шаги по урегулированию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сказал, что на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко они обсуждали в том числе ситуацию в Донбассе, которая в данный момент обостряется.

"К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе", - сказал он после переговоров.

"Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятие напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сказал Путин.

"Чем раньше это произойдет, тем лучше", - подчеркнул он.

По его оценке, процесс урегулирования в Донбассе буксует.

"Не помогают, несмотря на все наши усилия и контакты на уровне советников лидеров стран нормандского формата, наши консультации по этому вопросу с партнерами", - констатировал Путин.

17 февраля стали поступать сообщения с обеих сторон конфликта об участившихся обстрелах. 18 февраля лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о начале эвакуации жителей ДНР в Ростовскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский только накануне заявил журналистам, что исключает свои переговоры с представителями Донбасса, поскольку они "ничего не решают", и выступил за переговоры с Владимиром Путиным. В Кремле же считают, что обсуждать урегулирование Киеву следует с представителями ДНР и ЛНР.