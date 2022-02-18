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Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы не состоялось

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, созвать которое 17 февраля попросила Украина, не состоится. В Киеве заявили, что от участия в этом отказалась Россия, в Донецке - что это этого отказалась Донецкая народная республика.

Украинская делегация в ТКГ сообщила в соцсетях, что внеочередное заседание группы, созванное на 18:00 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ, "не состоялось из-за отказа российской стороны".

От участия в заседании отказался Донецк, но отменила его Украина, заявил МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"После того, как мы затребовали у украинской стороны конкретных предложений по разрешению ситуации, а также подтверждения, что наши предложения, которые давно лежат на столе переговоров, будут учтены, украинцы сразу же отменили заседание", - говорится в сообщении ведомства.

В нем говорится, что, учитывая позицию Киева, "встречаться исключительно ради встречи, для некой имитации переговоров" в Донецке "действительно не готовы".

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике сказали, что не видят смысла в проведении внеочередного заседания участников подгруппы по безопасности ТКГ.

"В условиях неготовности Киева предметно работать, проводить внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности не имеет практического смысла", - заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

17 февраля на фоне активизации обстрелов украинская делегация в ТКГ попросила представителя ОБСЕ в группе безотлагательно созвать внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередное заседание группы.

Вице-премьер - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила вечером 18 февраля, что украинская сторона надеется на проведение внеочередного раунда заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в субботу, 19 февраля. По ее словам, от участия в заседании отказалась Москва.

Украина Донбасс ЛНР ДНР ОБСЕ Ирина Верещук

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