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Лавров не согласен, что Россия требует от НАТО и США односторонних уступок

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская инициатива о гарантиях безопасности предполагает не односторонние уступки Москве, а выработку принципов обеспечения безопасности для всех, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы убеждены, что можно искать другие пути обеспечения безопасности не только Украины, но всех стран нашего общего региона, включая Российскую Федерацию", - ответил он на просьбу прокомментировать предложение президента Владимира Зеленского подписать международный документ о гарантиях безопасности для Украины.

"Поиск таких путей является частью нашей инициативы, о которой мы сегодня уже говорили, которую мы обсуждаем с Соединенными Штатами, которая предполагает отнюдь не односторонние уступки Российской Федерации для обеспечения ее безопасности, а согласовать принципы, которые будут обеспечивать безопасность всех", - объяснил глава МИД.

По его словам, российская сторона готова обсуждать "именно такие проекты, а не безопасность Украины просто потому, что Зеленскому такой каприз пришел в голову".

"Мы готовы к такой работе, это является сутью нашей инициативы. Но она отнюдь не исключает выполнение Минских договоренностей, а наоборот предполагает добросовестное выполнение Киевом Минского комплекса мер", - добавил Лавров.

В Кремле в пятницу, комментируя слова Зеленского, сказали, что речь идет о неделимости безопасности, но при обсуждении общей безопасности нельзя игнорировать безопасность отдельных стран.

Сергей Лавров МИД Европа Украина Владимир Зеленский США НАТО

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