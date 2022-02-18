Госдеп счел эвакуацию людей из Донбасса отвлекающим маневром

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что сообщения об эвакуации мирных жителей из самопровозглашенных республик Донбасса - это попытка отвлечь внимание от концентрации близ Украины российских сил, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя госдепартамента.

"Пытаться использовать людей в качестве пешек, стремясь отвлечь внимание мира от наращивания российских сил (близ Украины - ИФ) для подготовки к нападению, - это цинично и жестоко", - заявил собеседник журналистов.

Руководители ЛНР и ДНР объявили в пятницу о срочной эвакуации мирного населения в Ростовскую область по договоренности с российской стороной. Президент Владимир Путин поручил людей принять и выдать каждому по 10 тысяч рублей.

В Киеве уверяют, что не готовят нападения на неподконтрольные ему районы Донбасса и не планируют там диверсий.