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В ДНР решили начать эвакуацию с районов на линии соприкосновения

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики приняли решение об эвакуации населения в Россию из-за угрозы диверсий, сказал на YouTube-канале "Соловьев.Live" представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в первую очередь будут эвакуированы люди из районов с линии соприкосновения, их будут "вывозить и ночью, и утром".

По словам Басурина, Украина начала обстрелы в пятницу по всей линии соприкосновения. "Везде одновременно начался обстрел, методично обстреливают, обстреливают социальные объекты", - сказал Басурин.

Ранее 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о срочной эвакуации стариков, женщин и детей из региона в Россию из соображений безопасности. Как сообщал корреспондент "Интерфакса", эвакуация уже началась с детей-сирот одного из интернатов Донецка. В МЧС ДНР заявили, что вывезут в Россию 700 тысяч человек.

В Луганской народной республике тоже объявили эвакуацию, но обещали начать ее с прифронтового города Кировска.

Об активизации обстрелов с четверга сообщают по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.

ДНР Эдуард Басурин

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