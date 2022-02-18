В СНБО Украины исключили возможность приказа о силовой операции в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На Украине невозможно издание приказа о силовом освобождении неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, таких приказов сейчас не существует, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Сегодня два человека заявили относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской областей - будто бы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск для якобы освобождения территорий. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не соответствует действительности", - сказал он.

По его словам, подобные силовые операции привели бы к массовым жертвам среди мирного населения, поэтому подобные приказы невозможны.

Также Данилов сказал,что не видит угрозы полномасштабного вторжения России на Украину.

Ранее об эвакуации стариков, женщин и детей в Россию объявили лидеры самопровозглашенных народных республик Донбасса. Главком ВС Украины Валерий Залужный назвал сообщения о вероятном нападении ВСУ на эти регионы слухами и призвал местных жителей этому не верить. В МИД Украины также заявили, что Киев не проводит и не планирует никаких диверсий в Донбассе.