Киев попросил Францию и Германию усилить мониторинговую миссию ОБСЕ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Украинская сторона обратилась к странам-участницам Нормандской четверки с просьбой оказать содействие в расширении специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Мы обратились с просьбой к нашим партнерам из Германии и Франции, чтобы помогли усилить мониторинговую миссию ОБСЕ, поскольку нам нужны независимые наблюдатели, которые будут проводить верификацию", - заявила Верещук на брифинге по ситуации в Донбассе в Офисе президента Украины в пятницу.

Она уточнила, что Украина готова к сотрудничеству не только с СММ ОБСЕ, но и с Международным комитетом Красного Креста, любыми другими наблюдательными миссиями и международными журналистами, которые смогут провести независимую верификацию ситуации в Донбассе.

В последние дни в Донбассе наблюдается обострение конфликта, Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах. В пятницу в Донецке и Луганске заявили об эвакуации в Россию женщин и детей якобы из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.