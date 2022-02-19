Байден счел, что Россия приняла решение о нападении на Украину

Президент США Джо Байден во время выступления, посвященного кризису на границе России и Украины Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в субботу выразил опасение, что Россия уже приняла решение вторгнуться на Украину и нападение может произойти в ближайшие дни, но не исключил возможность дипломатического решения.

"У нас есть основания полагать, что российские силы планируют и намереваются атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни", - сказал он журналистам в Белом доме.

По его мнению, целью России станет Киев, "где проживают 2,8 млн невинных граждан".

"У нас есть основания считать, что это решение (о нападении - ИФ) принято", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста.

При этом президент США считает, что для России еще не поздно сделать выбор в пользу дипломатии для урегулирования ситуации вокруг Украины.

"У России есть выбор - война и страдания или дипломатия, которая обеспечит более безопасное будущее для всех", - сказал он, напомнив, что Москва согласилась на встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на следующей неделе.

Также Байден назвал бездоказательными и нелогичными утверждения о подготовке Киевом наступления в Донбассе.

"Мы видим все больше дезинформации, предназначенной для российской аудитории. В том числе данных от поддерживаемых Россией сепаратистов, которые утверждают, что Украина планирует начать массированное наступление в Донбассе", - заявил Байден.

По его словам, то, что Украина решится на эскалацию многолетнего конфликта в условиях, когда у ее границ сосредоточено 150 тысяч военных, "противоречит элементарной логике".

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Накануне власти непризнанных ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию пожилых людей, женщин и детей в Ростовскую область России, объяснив это решение ростом напряженности в Донбассе.